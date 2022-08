Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, președintele rus Vladimir Putin a declarat ca Occidentul nu poate oferi lumii propriul model de viitor si ca in prezent se formeaza o noua ordine mondiala, o alternativa la lumea unipolara existenta pana acum, o noua ordine mondiala care va fi, spune el, „mai justa si mai orientata social”,…

Seful diplomatiei americane Antony Blinken a acuzat miercuri Moscova ca a stramutat cu forta 1,6 milioane de ucraineni in Rusia, denuntand o operatiune deliberata pentru depopularea unei parti a Ucrainei, relateaza AFP.

Autoritațile pro-ruse instalate in provincia ucraineana Herson, aflata sub ocupație rusa, au inceput pregatirile pentru organizarea unui referendum in vederea anexarii acestei regiuni la Federația Rusa, informeaza agenția TASS, preluata de Reuters .

Liderii G7 au convenit sa analizeze introducerea unor plafonari de preț la importurile de petrol și gaze rusești pentru a incerca sa limiteze capacitatea Moscovei de a finanța razboiul in Ucraina, au declarat marți oficialii G7. Uniunea Europeana va analiza impreuna cu partenerii internaționali modalitați…

Rusia este pe punctul de a intra in prima incapacitate de plata a datoriilor suverane din ultimele decenii, in conditiile in care unii detinatori de obligatiuni nu au primit dobanzile datorate pana la termenul limita care a expirat luni, transmite Reuters.Platile respective vizeaza dobanzi…

Kremlinul urmarește situația din Republica Moldova și afirma ca o colaborare mai intensa cu NATO nu va contribui la securitatea țarii.

Uniunea Europeana a publicat vineri numele a inca 65 de persoane care sunt vizate de ultima runda de sancțiuni impotriva Rusiei pentru razboiul din Ucraina. Pe ea se afla Alina Kabaeva, care este descrisa o persoana „foarte apropiata" de Vladimir Putin, deși ea a negat ca se afla intr-o relație cu liderul…

- ”Tarile occidentale, care au creat o tona de probleme artificale prin inchiderea porturilor lor navelor ruse, prin desfiintarea lanturilor logistice si financiare, trebuie sa se gandeasca derios la ceea ce conteaza cel mai mult”, indeamna seful diplomatiei ruse, care se refera la sanctiunile impse de…