- Dezvoltarea fabricii, de catre Automotive Cells Company, un joint-venture intre Stellantis, Mercedes si TotalEnergies, implica investitii totale de 2 miliarde de euro (2,20 miliarde de dolari), jumatate din aceasta suma fiind oferita de statul francez si autoritatile locale. Acesta evidentiaza cursa…

- Liderii grupului G7, reuniti la Hiroshima, in Japonia, au declarat vineri ca s-au asigurat ca Ucraina are sprijinul bugetar necesar pentru anul in curs si inceputul lui 2024, ei reinnoindu-si angajamentul de a furniza sustinere financiara si militara Kievului in lupta contra Rusiei, transmite Reuters.…

- Franta va avea pregatite brigazile de lupta impotriva incendiilor de vegetatie si avioanele lor care transporta apa incepand de la 1 iunie, cu o luna mai devreme decat de obicei, pentru a se adapta astfel la focarele ce apar mai timpuriu in comparatie cu anii trecuti din cauza schimbarilor climatice,…

- Finlanda a pus duminica in functiune reactorul nuclear Olkiluoto 3, cel mai mare din Europa, a carui constructie a durat nu mai putin de 18 ani, marind securitatea energetica intr-o regiune in care Rusia a oprit livrarile de gaze si energie electrica, transmite Reuters, relateaza News.ro.Energia…

- Franta si Uniunea Europeana vor sa aiba o linie politica independenta de Statele Unite si de China, dar vor ramane aliati "puternici" ai Washingtonului, afirma ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, pe fondul criticilor referitoare la abordarea presedintelui Emmanuel Macron, informeaza Mediafax."Noi…

- In condițiile in care Moscova este presata sa vanda surplusul de marfa care nu mai ajunge catre UE, China a economisit miliarde de dolari din achizițiile de petrol și carbune rusesc mai ieftin și a obținut profituri uriașe. Cum beneficiaza China de pe urma sancțiunilor impuse Rusiei? Razboiul din Ucraina…

- Pare incredibil, dar Romania este țara care a inregistrat, in ultimul deceniu, cel mai mare ritm de creștere a producției de cereale la nivel mondial, devansand state precum SUA, Franța sau Germania. Acum, razboiul din Ucraina i-a tras in jos pe fermierii performanți. ”Romania a reușit in zece ani (2012-2021)…

- Nivelul Rinului este in prezent foarte scazut in apropierea orașelor Kaub și Bingen din vestul Germaniei. Incepand de vineri (3 martie), nivelul apei in apropiere de Kaub masoara puțin peste un metr. Prea scazut, potrivit climatologului Karsten Brandt. „Nivelul Rinului aici este cu cel puțin un metru…