- REȘIȚA – Este, de altfel, singura societate comerciala din Caras-Severin care a organizat vaccinarea angajatilor la sediu. Imunizarea a inceput luni, 10 mai 2021, pe liste fiind inscrise 288 de persoane ce urmeaza sa fie vaccinate impotriva virusului SARS CoV-2! Vaccinarea personalului TMK este efectuata…

- Deputatul USR PLUS Emanuel Ungureanu, membru al Comisiei de Sanatate, nu-i mulțumit de implicarea de pana acum a Bisericii in campania de vaccinare, menționand: „Din pacate, nu l-am vazut inca pe Patriarhul Daniel vaccinandu-se”. Ungureanu a declarat la RFI ca maratonul de vaccinare din București a…

- Timisorenii, dar nu numai ei, se pot vaccina direct din masina, pana pe 7 august, dupa ce vineri (7 mai) a fost inaugurat centrul drive-thru in parcarea de la Shopping City. The post S-a deschis centrul drive-thru din Timișoara. Cum decurge vaccinarea direct din masina appeared first on Renasterea banateana…

- În Cluj-Napoca, un centru de vaccinare drive-through va fi funcțional de luni, 26 Aprilie, ora 13:00, pe platoul Salii Sporturilor „Horia Demian”. Clujenii vor fi vaccinați direct din mașina cu serul Pfizer BioNTech, fara…

- 95% dintre romanii care trebuia sa primeasca a doua doza de vaccin AstraZeneca s-au prezentat pana acum la rapel, informeaza Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva Covid (CNCAV). Campania de imunizare cu vaccinul suedezo-britanic a inceput in Romania in data de…

- Franta a accelerat in acest sfarsit de saptamana campania de vaccinare impotriva coronavirusului, injectand sambata 220.000 de doze, dublu fata de sambata trecuta, la care se adauga alte 250.000 de doze facute vineri, a informat ministrul sanatatii Olivier Veran, citat de EFE, potrivit AGERPRES.…

- UPDATE – Premierul Florin Citu va fi prezent, miercuri, la imunizarea persoanei cu numarul 1.000.000 care primeste doza de vaccin impotriva COVID-19, anunta Biroul de presa al Guvernului. Vaccinarea persoanei cu numarul 1.000.000 va avea loc la ora 11,30, la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti.…

- A debutat vaccinarea cadrelor didactice din judetul Constanta Acestia vor fi vaccinati incepand de astazi, 25 februarie, conform informatiilor transmise de catre DSP Constanta. Imunizarea se va face la centrul de la Pavilionul Expozitional, fiind prestabilite fluxuri separate pentru profesori. "Campania…