Stiri pe aceeasi tema

- Peste jumatate din populatia Germaniei a fost vaccinata complet impotriva covid-19, a anuntat miercuri ministrul german al Sanatatii Jens Spahn, in contextul in care Berlinul este ingrijorat de cresterea infectarilor, iar Franta a depasit acest prag marti, relateaza AFP. ”Mai bine de un german…

- Cresterea din nou a cazurilor de COVID-19 in Israel, unde mai mult de jumatate din populatie este complet vaccinata cu serul Pfizer/BioNTech, este un ''semn preliminar'' al unei posibile eficacitati mai reduse a vaccinarii impotriva ''cazurilor moderate'' provocate de varianta Delta a coronavirusului,…

- Guvernul a ridicat recent obligativitatea portului mastilor de protecție in aer liber. De asemenea, de luni, persoanele vaccinate cu schema completa pot merge la munca sau la salile de sport fara se mai testeze. Deși numarul noilor infectari s-a redus considerabil, autoritațile sunt ingrijorate de riscurile…

- Israelul a anuntat vineri ca reintroduce obligativitatea purtarii mastii in locurile publice inchise, dupa o crestere a numarului de cazuri de persoane infectate cu COVID-19, intr-o tara in care mai mult de jumatate din populatie a fost complet vaccinata, relateaza AFP. "Din cauza cresterii…

- Pentru a se atinge rata de vaccinare de 50%, edilul a spus ca mai este nevoie de 7.588 de persoane vaccinate, lucru care ese foarte posibil sa se întâmple imediat, având în vedere ca merge foarte bine campania de vaccinare în oraș.…

- Franta accelereaza campania de vaccinare si propune din ce in ce mai multe posibilitati de imunizare pentru populatie. Vaccinarea direct din masina este una dintre solutii pentru cei care nu mai vor sa astepte un loc liber pentru programare.

- Aproximativ jumatate din numarul elevilor militari cu varsta de peste 16 ani, ai Colegiului National Militar "Alexandru Ioan Cuza", au ales sa se vaccineze impotriva COVID 19.Campania de imunizare a elevilor militari s a incheiat.Deoarece au inteles ca prin vaccinare reduc riscul de imbolnavire si riscul…

- In Bucuresti 36% din populatie este vaccinata cu cel putin o doza, in timp ce in 10 judete gradul de vaccinare nu a ajuns nici la 15%. La coada clasamentului, judetul Suceava are doar 11,66% din populatie vaccinata, potrivit datelor publicate joi de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind…