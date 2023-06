Stiri pe aceeasi tema

- Un robot de productie franceza ce se poate scufunda pana la adancimi de 6.000 de metri a fost trimis pentru a ajuta la operatiunile de cautare si salvare ale submersibilului turistic Titan, ce a disparut duminica in cadrul unei misiuni de scufundare la epava Titanicului avand 5 persoane la bord, transmite…

- Un fost comandant de submarin nuclear spune ca șansele de supraviețuire ale celor cinci turiști din submarinul Titan, care a disparut in Atlantic, sunt de „aproximativ 1%”, din cauza problemei oxigenului din interior. Un alt expert a adaugat ca salvatorii vor avea „doar o singura ocazie” sa recupereze…

- In timp ce in Atlanticul de Nord are loc o importanta operatiune de cautare pentru a incerca gasirea submarinului disparut duminica si a celor cinci pasageri care se aflau la bord, plecati sa viziteze epava Titanicului, la aproape 4.000 de metri adancime, ies la iveala noi detalii despre submersibil.…

- Fostul director pentru operatiunile maritime al companiei americane OceanGate, al carei submersibil a disparut in apropierea Titanicului, s-a ingrijorat pentru siguranta pasagerilor inainte de a fi concediat, potrivit unor documente judiciare din 2018, noteaza AFP preluat de Agerpres. O importanta…

- Franța va trimite o nava de cercetare, L'Atalante, echipata cu un robot capabil sa se scufunde la mare adancime pentru a ajuta in operațiunea de cautare și salvare a oamenilor aflați la bordul unui submersibil disparut in timp ce transporta turiști la locul locul epavei Titanicului, a anunțat marți…

- Franța a anunțat ca va trimite un nava echipata cu un vas special de explorare la adancimi mare pentru a ajuta la operațiunea de cautare a submersibilului care a disparut in timp ce facea o expediție turistica la epava Titanicului.

- Cinci persoane se aflau la bordul submarinului disparut duminica, in Oceanul Atlantic, cind se indrepta spre epava Titanicului, a anunțat Garda de Coasta a SUA și compania care deține submarinul. Deși o lista oficiala privind identitatea pasagerilor nu a fost inaintata, tabloidului britanic Daily Mail…