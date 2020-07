Stiri pe aceeasi tema

- Primele cinci avioane de lupta Rafale din cele 36 comandate de India au decolat luni de la situl Dassault Aviation din Merignac, in sud-vestul Frantei, catre baza Fortelor Aeriene Indiene (IAF) de la Ambala, informeaza AFP potrivit Agerpres.Pana la destinatia din nordul Indiei, la circa 200…

- Autor: Adrian SEVERIN Istoria ne spune ca rețeta cea mai sigura a ieșirii din crizele sistemice este razboiul. Tot ea ne arata ca atunci cand o noua putere regionala sau globala se ridica și iși reclama locul la masa protagoniștilor ordinii mondiale, prima reacție a mesenilor este sa se coalizeze impotriva…

- Numarul de noi imbolnaviri cu Covid-19 la nivel mondial a atins un nivel record, de 212.326 cazuri in ultimele 24 de ore, potrivit unui raport al Organizației Mondiale a Sanatații, citat de CNBC . Raportul spune ca sunt peste 10,9 milioane de cazuri Covid-19 confirmate la nivel global, cu 212.326 de…

- Cel putin trei soldati indieni au fost ucisi intr-o 'confruntare violenta' cu armata chineza la frontiera disputata din Ladakh (nordul Indiei), sursa de vii tensiuni militare din luna mai intre cei doi giganti asiatici, transmite AFP, citand un comunicat al armatei indiene. China a acuzat India…

- Iranul continua sa refuze accesul Agenției Internaționale pentru Energie Atomica (AIEA) pe doua situri pe care agenția ONU dorește sa le inspecteze ca parte a misiunii sale de verificare a activitaților nucleare ale Teheranului, potrivit AFP.Aceste doua situri, la care inspectorii au dorit sa obțina…

- Statele nucleare au cheltuit în 2019 suma record de 73 miliarde de dolari pentru arsenalele lor atomice, cu aproape 10% mai mult decât în anul precedent, conform raportului prezentat la Geneva de Campania Internationala pentru Abolirea Armelor Nucleare (ICAN), grup de organizatii laureat…

- Primele cazuri de infectari cu COVID-19 au fost raportate in China in luna decembrie 2019, insa sportivii francezi susțin ca au contractat infectia dupa ce au participat la Jocurile Militare Mondiale, de la Wuhan, in luna octombrie. "Și eu am fost bolnava, am avut simptome cu care nu m-am…

- Peste 21.000 de persoane au murit din cauza noului coronavirus in Anglia si Tara Galilor, arata date publicate marti de Biroul National brtianic de Statistica (ONS) - un bilant care include decese in afara mediului spitalicesc si care face din regat a doua cea mai indoliata tara din Europa, dupa Italia,…