Stiri pe aceeasi tema

Sefii marilor companii energetice din Franta au cerut duminica populatiei si intreprinderilor sa limiteze imediat consumul de energie, pentru a se pregati pentru o criza energetica care se profileaza, transmite Reuters.

Belgia a repatriat dintr-o tabara din nord-estul Siriei, aflata sub control kurd, 16 copii de jihadisti si sase mame, toti avand cetatenie belgiana, cu un avion al Ministerului Apararii care a aterizat in noaptea de luni spre marti, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

Nave sub pavilion rusesc au transportat cereale recoltate in Ucraina in sezonul trecut catre Siria, a declarat joi compania americana de imagini prin satelit Maxar, conform Reuters.

Un val de canicula timpurie este prognozat in Franta saptamana aceasta, a anuntat duminica serviciul national Meteo France, temperaturile urmand sa ajunga la 38 de grade Celsius in regiunile din sud, informeaza Reuters.

Un procent de 44% dintre francezi se asteapta ca blocul centrist al presedintelui Emmanuel Macron sa castige alegerile de luna aceasta, potrivit unui sondaj Ifop-Fiducial realizat pentru Sud Radio, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

Un islamist in varsta de 18 ani, simpatizant al organizatiei teroriste Stat Islamic (Daesh), a fost retinut in Franta si inculpat pentru planificarea unui atac terorist, afirma surse judiciare citate de cotidianul Le Figaro.

Militanți kurzi au tras rachete și obuze de mortier din Siria intr-un atac asupra unui post militar de frontiera din sud-estul Turciei joi, ranind patru soldați turci și un civil, a anunțat Ministerul turc al Apararii, informeaza Reuters.

Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a marturisit ca are "inima franta" dupa ce fostul sau antrenor Boris Becker a fost condamnat la inchisoare de justitia britanica, saptamana trecuta, informeaza Reuters, citat de Agerpres.