Franța a preluat președinția UE De la 1 ianuarie 2022, Franta a preluat presedintia Uniunii Europene pentru urmatoarele sase luni. Conform AFP, este pentru a 13-a oara cand acest rol revine Parisului, incepand din 1958, si prima oara din 2008. La miezul noptii dintre ani, Slovenia a predat stafeta presedintiei prin rotatie a UE, pe care o preluase la 1 iulie 2021. In semestrul al doilea din 2022, rolul va reveni Cehiei. Pentru a marca inceputul presedintiei franceze, turnul Eiffel si palatul Elysee – resedinta din Paris a sefului statului – au fost luminate cu culoarea albastra a Europei. In prima saptamana din ianuarie, zeci… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

