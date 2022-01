Stiri pe aceeasi tema

- Franta preia, pentru a 13-a oara, mandatul Presedintiei semestriale a Consiliului UE. MAE saluta acest fapt, precum si obiectivele ambitioase formulate de aceasta in raport cu agenda europeana pentru urmatoarele sase luni, subsumate motto-ului „Relansare, Forta, Apartenenta”. ”Ministerul Afacerilor…

- Kremlinul a anuntat luni ca are sens pentru Rusia sa poarte negocieri cu NATO pe tema garantiilor de securitate pe care le solicita din partea Occidentului, dincolo de negocierile bilaterale cu Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. Rusia, care a iritat Occidentul prin comasarea de trupe la…

- O țara interzice Revelionul in strada din cauza numarului mare de infectari din ultimele zile. Noi masuri drastice vor intra in vigoare. Franța anuleaza Revelionul in strada. Astfel, concertele și focurile de artificii din noaptea dintre ani nu vor mai avea loc. Premierul Jean Castex a facut anunțul.…

- Emmanuel Macron si-a prezentat joi seara, la Palatul Elysee, in prezența presei, prioritatile presedintiei franceze a Consiliului Uniunii Europene. O presedintie rotativa care incepe la 1 ianuarie 2022. Unul dintre obiectivele prioritare anunțate de liderul francez este construirea unei „Europe puternice…

- Trenul Connecting Europe care a inconjurat Europa in ultima luna a trecut ultima frontiera in calatoria sa. A intrat astazi in Franța, cea de-a 26 tara din traseul sau. Connecting Europe Express a trecut dinspre Luxembourg spre Franța prin gara din Thionville. Aici au așteptat mai mulți elevi care au…