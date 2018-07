Stiri pe aceeasi tema

- Primaria capitalei Frantei organizeaza urmarirea in aer liber a finalei CM 2018, acolo unde "Cocosii Galicii" se vor lupta pentru trofeu cu trupa lui Dalic, partida urmand a avea loc duminica, de la ora 18:00, in direct la TVR si-n format live blog pe www.prosport.ro.

- Dupa ce s-au calificat in finala Campionatului Mondial, unde vor juca impotriva Franței, jucatorii Croației s-au luat de rivalii de la naționala Angliei. Sime Vrsaljko, autorul centrarii magice de la golul egalizator, a trecut la ironii chiar: "Percepția generala a fost ca la acest Mondial a venit o…

- Croația scrie istoria la Campionatul Mondial 2018 și este in finala turneului final. A trecut de Anglia in semifinale, 2-1 dupa prelungiri, și va juca impotriva Franței, duminia de la ora 18:00. Condusa de capitanul Luka Modric, naționala Croației a jucat excepțional la acest turneu final și a reușit…

- A doua finalista a CM 2018 va fi stabilita miercuri, de la ora 21:00. Croatia si Anglia se lupta pe stadionul Lujniki, din Moscova, pentru un loc in ultimul act al turneului din Rusia, acolo unde asteapta Franta, echipa ce a invins Belgia, 1-0. Partida e in direct la TVR 1 si-n...

- Campionatul Mondial este aproape de final. Marti se va decide prima nationala care va merge la Moscova, pentru ultimul act al competitiei. In prima semifinala se intalnesc Franta si Belgia, iar meciul se anunta unul echilibrat. Franta a avut evolutii oscilante in faza grupelor, unde…

- Franța se dueleaza azi cu Argentina, in blockbuster-ul din optimile de finala ale Campionatului Mondial din Rusia. Partida a inceput la ora 17:00 și poate fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TVR 1 și TVR HD. Fanii naționalei Franței au luat cu asalt stadionul din Kazan, locul de…

- Franța și Argentina se infrunta azi, de la ora 17:00, in primul blockbuster din optimile Campionatului Mondial. Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT&FOTO&VIDEO pe GSP.ro și in direct la TVR 1 și TVR HD. ...

- In așteptarea Campionatului Mondial din Rusia, Franta a castigat fara emotii partida amicala cu Italia, disputata la Nisa, scor 3-1. Scorul final al confruntarii a fost stabilit de Ousmane Dembele in minutul 63, cu o super executie.