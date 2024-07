Franta: A luat foc turnul catedralei din Rouen! (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Flesa catedralei gotice din orasul francez Rouen, din Normandia, a luat foc joi in timpul unor lucrari de renovare. Mai multe echipaje de pompieri au fost trimise la fața locului, potrivit Antena 3. Catedrala a fost evacuata si a fost instituit un perimetru de securitate. Autoritatile le cer locuitorilor…

- Turnul celebrei catedrale romano-catolice din orașul francez Rouen a luat foc, potrivit primarului orașului, Nicolas Mayer-Rossignol, citat de Sky News, conform Mediafax.BREAKING:A fire has erupted in the spire of the Notre Dame Cathedral in the French city Rouen.

- Franta risca sa se confrunte cu o criza a datoriilor daca extrema dreapta ajunge la putere si isi aplica programul de guvernare, a declarat ministrul francez al economiei, Bruno Le Maire. Potrivit AFP, Partidul de extrema dreapta „Adunarea Nationala” (Rassemblement national-RN) este favorit in sondaje in…

- Ciocnirile din ultimele zile intre manifestanți și poliție in Noua Caledonie, controlata de Franța, sunt rezultatul unei interferențe straine, a declarat joi,16 mai, Parisul, in timp ce oficialii locali au promis sa restabileasca ordinea in acest teritoriu din Pacificul de Sud.

- Sute de ofițeri de poliție cauta mai mulți barbați inarmați care au atacat, marți, o mașina a unui penitenciar in care se afla un deținut, langa Rouen, in Franța. Deținutul, poreclit „Musca”, a scapat in timpul raidului, potrivit BBC și SkyNews, citate de digi24.ro .

- Trei ofițeri ai serviciului francez al penitenciarelor au murit marți dimineața intr-un atac asupra dubei in care se aflau, care transporta un deținut intre Rouen și Evreux, in nord-vestul Franței, au declarat surse din cadrul poliției, citate de AFP. Deținutul a reușit sa evadeze, scrie și Le Parisien.…

- Gabriela Ruse a fost invinsa de Caroline Garcia, a doua favorita, cu 6-3, 6-4, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 232.244 de euro. Ruse (26 ani, 162 WTA), venita din calificari, s-a inclinat dupa o ora si 29 de minute. Frantuzoaica a…

- Perechea romano-japoneza Monica Niculescu/Miyu Kato a fost invinsa de cuplul Nao Hibino (Japonia)/Oksana Kalasnikova (Georgia), cu 3-6, 7-5, 10-8, miercuri, in prima runda a probei de dublu din cadrul turneului de tenis WTA 250 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 232.244 de euro, informeaza…