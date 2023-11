Stiri pe aceeasi tema

- Cele trei avioane avand la bord 54 de tone de ajutoare pentru Gaza au aterizat in Egipt in weekend. De asemenea, Franța are trei nave militare poziționate in estul Marii Mediterane gata sa intervina in funcție de evoluția situației, au declarat reprezentanți de rang inalt

- Trei avioane franceze cu 54 de tone de ajutoare pentru Gaza au sosit in Egipt in acest week-end, iar Franta are trei nave militare in estul Marii Mediterane gata sa raspunda la evolutia situatiei, au declarat inalti oficiali duminica, informeaza Reuters, citat de Agerpres.Anunturile au fost facute…

- Uniunea Europeana a anunțat luni ca va lansa o operațiune umanitara pe un culoar aerian, care consta in „mai multe zboruri” catre Egipt, cu scopul de a aduce provizii organizațiilor caritabile aflate in Fașia Gaza, informeaza Reuters.

- Guvernul britanic a anuntat joi ca desfasoara in estul Marii Mediterane capacitati militare maritime si aeriene de supraveghere ''pentru a sustine Israelul, a consolida securitatea regionala si a preveni orice escaladare'', transmite AFP.

- Regatul Unit urmeaza sa desfasoare avioane de patrulare si de supraveghere, dar si nave apartinand Marinei Regale (Royal Navy) in estul Marii Mediterane, ”in sustinerea israelului”, anunta joi Guvernul britanic, care confirma astfel dezvaluiri ale cotidianului Times, relateaza AFP.Avioane de patrulare…

- Statele Unite au anuntat miercuri un nou ajutor militar pentru Ucraina in valoare de 200 de milioane de dolari, in timp ce Londra va oferi, la randul ei, un nou pachet militar in valoare de 100 de milioane de lire sterline (115 milioane de euro), iar Belgia spune ca va trimite avioane de lupta F-16…

- Franta isi va retrage soldatii din Niger, in urma loviturii de stat din iulie din aceasta tara din Africa de Vest, a declarat duminica, intr-un interviu televizat, presedintele Emmanuel Macron, care a spus, de asemenea, ca ambasadorul francez va reveni la Paris in urmatoarele ore, relateaza Reuters.…

- Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anuntat joi ca a retinut un grup de traficanti care vindeau piese pentru avioane si elicoptere militare, unele din aceste piese ajungand in Ucraina, relateaza Reuters.Traficantii sunt din Ucraina si dintr-o tara central-asiatica. Potrivit FSB, acestia…