Franța a învins Țările de Jos în prelimariile pentru EURO 2024: vicecampioana mondială s-a impus cu 4-0 Echipa nationala a Frantei a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 4-0, echipa Tarilor de Jos, intr-un meci din grupa B a calificarilor pentru Euro 2024; Cehia a trecut cu 3-1 de Polonia lui Lewandowski, iar Belgia a invins Suedia cu 3-0 printr-o tripla a lui Lukaku. Franta a avut un start fulminant de meci la Paris, unde, cu Mbappe capitan dupa retragerea lui Lloris, a spulberat Tarile de Jos in primele 20 de minute. A fost 1-0 inca din minutul 2, cand a marcat Griezmann, apoi Upamecano a inscris pentru 2-0 in minutul 8, iar Mbappe a inchis tabela in minutul 21. Franta nu a mai fortat,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

