- Campionatul Mondial din Rusia și-a consumat prima semifinala, iar Franța este echipa care merge in marea finala de la Moscova.Franța a trecut cu 1-0 de Belgia, printr-un gol marcat de fundașul Barcelonei, Samuel Umtiti, in minutul 51. Adversara Franței in marea finala se va decide in…

- Campionatul Mondial de Fotbal 2018 Presedintele Uniunii Europene de Fotbal (UEFA), Aleksander Ceferin, nu este surprins de faptul ca toate cele patru echipe calificate in semifinalele Cupei Mondiale 2018 din Rusia provin de pe batranul continent, informeaza agentia DPA. "Nu sunt surprins,…

- Marti, 10 iulie, de la ora 21:00, se va juca prima semifinala de la Campionatul Mondial din Rusia, cand se vor intalni Franta si Belgia. Potrivit caselor de pariuri, Franta are o cota de 2.58 sa castige in primele 90 de minute, in timp ce Belgia are 3.20. Pentru calificarea in marea finala, Frantei…

- Petre Grigoraș, fost antrenor al echipei Pandurii, crede ca finala Campionatului Mondial din Rusia va fi intre Belgia și Croația. „Toți vor Franța – Anglia și o sa fie Belgia – Croația. Toate sunt echipe care au aratat destul...

- Miercuri incep semifinalele Campionatului Mondial. Toate cele 4 echipe ramase sunt din Europa. Franța și Anglia au mai cucerit trofeul, insa doar pe teren propriu, in timp ce Belgia și Croația sunt la un pas sa scrie istorie.

- In viziunea bookmakerilor, Franta este principala favorita la castigarea Cupei Mondiale, cu o cota de 3.05 potrivit Betano si 3.00, conform efortuna.ro. Nationala pregatita de selectionerul Didier Deschamps este urmata de Anglia, cu o cota de 3.75, iar Belgia si Croatia au cele mai...

- Dupa 21 zile, 60 dintre cele 64 de partide ale Campionatului Mondial FIFA Rusia s-au incheiat. Au ramas in cursa pentru titlul de Campioana Mondiala doar patru echipe, toate din Europa: Franta, Belgia, Anglia si Croatia.