- Parlamentul francez a adoptat definitiv luni, printr-un ultim vot in Adunarea Nationala, interzicerea telefoanelor mobile in scoli si colegii, eventual in anumite licee, in baza unui proiect de lege al LREM, care traduce o promsiune de campanie a lui Emmanuel Macron, relateaza AFP. Sustinut de grupurile…

- Parlamentul francez a adoptat luni o lege care interzice telefoanele mobile in școli și licee, o promisiune de campanie a președintelui Emmanuel Macron denunțata drept "cosmetica" de catre opoziție, scrie AFP.

