Stiri pe aceeasi tema

- Aproape 300.000 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in Franta in ultimele 24 de ore, a anuntat marti ministrul Sanatatii, Olivier Veran. Este un nou record inregistrat in țara, intr-un context marcat de cresterea rapida a numarului de infectari din cauza variantei Omicron.

- Radu Țincu, medic primar ATI la Spitalul Floreasca, a declarat, in contextul raspandirii masive a Omicron, ca va urma un val caracterizat de un numar mare de imbolnaviri, dar cu un numar mai mic de oameni care sa necesite spitalizare. Medicul susține ca Valul 5, generat de omicron, va dura mai puțin…

- Franta a stabilit miercuri un nou record de contaminari cu Covid-19, depasind pentru prima data pragul de 200.000 de cazuri in 24 de ore, potrivit cifrelor publicate de ministrul Sanatatii. Aproximativ 208.000 de cazuri au fost inregistrate in ultimele 24 de ore pe teritoriul francez, „cifre care uluiesc",…

- Numarul de cazuri zilnice COVID-19 in Statele Unite a atins un nivel record de 258.312 in ultimele șapte zile, potrivit unei centralizari Reuters, transmite Mediafax. Precedentul varf pentru media pe șapte zile a fost de 250.141, inregistrat in 8 ianuarie anul acesta.Printre statele…

- Franta a stabilit miercuri un nou record de contaminari cu COVID-19, depasind pentru prima data pragul de 200.000 de cazuri in 24 de ore, potrivit cifrelor publicate de ministrul Sanatatii, relateaza AFP. Aproximativ 208.000 de cazuri au fost inregistrate in ultimele 24 de ore pe teritoriul francez,…

- Țara, una dintre cele mai afectate din Europa de pandemie, a inregistrat 18 decese suplimentare in 24 de ore, bilanțul total ajungand la 148.021, relateaza AFP.Aceste cifre nu includ, totuși, Irlanda de Nord și Scoția, deoarece colectarea datelor este intrerupta din cauza sarbatorilor. La randul lor,…

- Numarul de infectii zilnice cu coronavirus in Danemarca a atins un nou record marti, propulsat de varianta Omicron, care este acum predominanta in tara nordica, a declarat ministrul danez al Sanatatii Magnus Heunicke, relateaza Reuters si AFP.

- Spania se confrunta cu un val uriaș de infectari. Sunt aproape 50.000 de cazuri in ultimele 24 de ore. Spania intra in valul 6 sau este pe punctul de a intampina un nou val cu acest record, potrivit agenției Efe. Sunt vizați copiii in noul val Navarra si Tara Bascilor se situeaza in fruntea incidentei…