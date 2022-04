Ministerul de Finante al Frantei a publicat o lista detaliata a activelor rusesti in valoare de 23,7 miliarde de euro, pe care tara sa le-a inghetat de cand Rusia a invadat Ucraina in 24 februarie, transmite CNN. Lista activelor include 33 de proprietati imobiliare cu o valoare de achizitie de 573,6 milioane de euro, trei […] The post Franța a inghețat active rusești in valoare de peste 23 de miliarde de euro, printre care imobile, iahturi și elicoptere. Olanda a imobilizat 20 de iahturi appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .