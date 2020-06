Franța: A început procedura de oprire a reactorului nr.2 al centralei din Fessenheim Procedura de oprire a celui de-al doilea reactor din Fessenheim, unde se afla cea mai veche centrala nucleara din Franța, în apropiere de granița cu Germania, a început la ora locala 16,30 (14,30 GMT), cu câteva ore înainte de calendarul anunțat, a precizat grupul francez EDF, preluat de AFP.



Inițial, începutul procedurii era prevazut la ora 23,30 (21,30 GMT), cu debranșarea de la rețeaua electrica naționala în jurul orei 02,00, marți dimineața.



Acest al doilea reactor va încetini progresiv, pentru a fi debranșat la ora locala 23,30. Primul… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Este foarte puțin probabil ca Danemarca sa fie lovita de un al doilea val de coronavirus, a declarat marți epidemiologul-șef al țarii, dupa ce guvernul a anunțat planurile de creștere a numarului de teste și de depistare a persoanelor contact, scrie Reuters.Danemarca a fost prima țara europeana care…

- Produsul Intern Brut al Uniunii Europene a fost in 2019 de aproximativ 13.900 miliarde de euro la preturi curente, iar in termeni reali PIB-ul UE a fost cu 17% mai mare in 2019 decat in 2009, arata datele publicate vineri de Eurostat. Aproximativ un sfert (24,7%) din PIB-ul UE a fost generat de Germania,…

- O conferinta a donatorilor organizata online de Comisia Europeana a permis strangerea a 7,4 miliarde de euro pentru a finanta dezvoltarea unui vaccin impotriva noului coronavirus, a anuntat presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen, relateaza AFP, DPA si Reuters."Am facut-o. In doar cateva…

- Mai multe state europene, printre care si Romania, ar incerca sa convinga Comisia Europana sa nu le mai impuna companiilor aeriene returnarea integrala in bani a costului biletelor pentru zborurile anulate, relateaza Euronews. Potrivit publicatiei citate, in acest moment legislatia europeana…

- Wizz Air, cea mai mare companie aeriana low cost din Europa Centrala si de Est, a anuntat astazi ca mai multe rute din Romania raman suspendate ca urmare a extinderii restrictiilor de calatorie impuse de autoritatile romane catre tarile respective de destinatie.Astfel, rutele spre Franta, Germania,…

- Sali mari si goale urmeaza sa sa fie transformate intr-un spital, in cateva saptamani, la Berlin, iar santierul din centrul de expozitii continua, in pofida faptului ca, in paralel, tara iese din izolare, relateaza AFP.

- Arie Even, in varsta de 88 de ani, a murit in 20 martie, fiind primul deces din Israel cauzat de coronavirus. Even a fost infectat de un asistent social, in caminul de batrani din Ierusalim, acolo unde locuia.Deși avea patru copii, 18 nepoți și un stranepot, Arie Even a murit singur, departe de ai sai.…

- Despre cum ne-au parasit medicii pentru a caștiga mai bine in Germania, Anglia, Franța sau Italia s-a tot scris și firav s-a susținut ideea returnarii finanțarii de stat a studiilor acelor cadre medicale ce parasesc instituția finanțatorului școlii ce-au absolvit-o. In regim privat așa ceva se subințelege.…