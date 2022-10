Franţa a început marţi procesul de naţionalizare completă a grupului de energie nucleară EDF, încărcat de datorii Guvernul de la Paris a depus o oferta la autoritatea de reglementare a pietei, pentru a cumpara toate actiunile pe care nu il detine deja la grupul, pentru 12 euro pec unitate, respectand pretul pe care il anuntase deja in timpul verii. Guvernul intentioneaza sa lanseze oferta pe piata pe 10 noiembrie, se arata in dosar. Daca toate actiunile si obligatiunile convertibile detinute de investitorii minoritari vor fi licitate, statul va plati 9,6 miliarde de euro (9,6 miliarde de dolari) pentru a prelua compania privata. ”Urgenta climatica si situatia geopolitica necesita decizii puternice pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- PROTESTE in Franța: Peste 200 de manifestații in marile orașe – Oamenii sunt revoltați din cauza salariilor mici. Oamenii au ieșit in strada in Franța. Angajații din transporturi, educație și servicii publice au protestat din cauza salariilor și pensiilor mici. Oamenii sunt revoltați de noua reforma…

- Presedintele american Joe Biden il va primi pe omologul sau francez Emmanuel Macron la 1 decembrie la Washington, pentru o vizita de stat, a anuntat luni purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Karine Jean-Pierre, potrivit AFP. „Aceasta vizita va fi o dovada a profunzimii si fortei relatiei dintre SUA si…

- Dupa aproape trei luni petrecute intr-o inchisoare din Paris, prințul Paul al Romaniei a fost eliberat, dar a fost plasat sub control judiciar de judecatorii Curții de Apel din capitala Franței. Condamnat in Romania definitiv la trei ani și patru luni de inchisoare cu executare, Prințul Paul mai are…

- Presedintele Poloniei, Andrzej Duda a declarat luni ca ”acordurile cu Comisia Europeana au fost rupte”, acuzand aceasta institutie ca nu a respectat intelegerea de a debloca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) al Poloniei in schimbul desfiintarii camerei disciplinare pentru judecatori,…

- Productia de vin a Frantei este asteptata sa isi revina in acest an, dupa ce in 2021 a fost afectata de inghet, insa agravarea secetei ar putea limita volumele, a anuntat marti Ministerul francez al Agriculturii, informeaza Reuters. Conform primelor estimari pentru 2022, productia de vin a Frantei ar…

- Valurile de canicula si seceta care au parjolit Franta in ultimele saptamani au creat si un castigator involuntar, producatorii de sare de mare din regiunea Guerande, din nord-vestul Frantei, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Sarea de mare cu denumire de origine protejata „Fleur de Sel de Guerande”…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, l-a primit, joi, pe presedintele Comisiei de Aparare a Adunarii Nationale din Franta, Thomas Gassilloud, informeaza un comunicat al MApN. Temele aflate pe agenda de discutii au vizat perspectivele consolidarii cooperarii in cadrul NATO, UE si bilateral, cu…