- Dezvoltarea fabricii, de catre Automotive Cells Company, un joint-venture intre Stellantis, Mercedes si TotalEnergies, implica investitii totale de 2 miliarde de euro (2,20 miliarde de dolari), jumatate din aceasta suma fiind oferita de statul francez si autoritatile locale. Acesta evidentiaza cursa…

- Milioane de oameni in strada, liceeni furiosi, altercatii cu politia, blocajul circulatiei, probleme cu carburantii, o tara aproape paralizata. Asa arata Franta acum. Daca n-ar sti despre ce-i vorba, un roman ar fi zis ca statul francez a executat niste disidenti sau exista o tentativa de genocid asupra…

- Fabrica de baterii pentru mașini electrice, fabrica de hidrogen verde, parcuri eoliene. Sunt principalele investiții de care va beneficia județul Galați, pentru a deveni „Green Valley”, polul investițiilor verzi din țara.

- Locuitorii Parisului si-au exprimat duminica o opozitie foarte larga fata de trotinetele electrice de inchiriat, aproape 90% votand impotriva in cursul unei consultari fara precedent, potrivit datelor publicate de primaria capitalei Frantei, scrie AFP.

- Guvernul francez are un dialog in desfașurare cu sindicatele cu privire la planurile de schimbare a sistemului de pensii și de creștere a varstei de pensionare, a declarat președintele Emmanuel Macron joi (30 martie), in timp ce se confrunta cu proteste ample impotriva reformei planificate. „Exista…

- Producatorul german de panouri solare AE SOLAR va produce panouri solare in Romania, printr-o investitie de un miliard de euro intr-o fabrica, arata un comunicat al Guvernului, dupa ce premierul Nicolae Ciuca a participat la o intrevedere cu reprezentantii companiei si ai Retelei Universitatilor de…

- In urma cu 58 de ani, tractorul U 650, de concepție romaneasca, facea furori la Targul internațional de la Leipzig. A obținut medalia de aur și Diploma de onoare. Produs la UTB (Uzina Tractorul Brașov), avea un motor de 65 de cai putere, in patru timpi, cu 1800 de rotații pe minut. „S-a impus prin performanțele…