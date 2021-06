Stiri pe aceeasi tema

- Cea mai inalta curte de apel in materie de contencios administrativ din Franta a hotarat luni ca metoda de capturare a pasarilor cantatoare cu ajutorul cleiului este ilegala, informeaza Reuters. In august 2020, presedintele Emmanuel Macron a suspendat practica de capturare a pasarilor prin…

- Avocatul din Baroul București și expert în Comia Europeana Monica Macovei cere, alaturi de Asociația europeana ICDE, demisia celor 7 judecatori ai Curții Constituționale a României care nu accepta supremația deciziilor CJUE. …

- Gigantul german al automobilului contesta ”orice prejudiciere” a consumatorilor francezi. Scandalul ”dieselgate”, in urma caruia au avut loc actiuni in justitie in numeroase tari, a costat deja Volkswagen 30 de miliarde de dolari, in mare parte in Statele Unite, unde grupul german a pledat vinovat de…

- Franța se pregatește sa relaxeze treptat restricțiile anti-pandemie. Joi au fost anunțate noi masuri de relaxare. In primul rand, carantina de noapte se va scurta treptat, pana cand se va renunța definitiv la aceasta masura. Masura carantinei de noapte ar trebui sa fie ridicata total pana la finalul…

- Pasagerii zborurilor care au fost deviate și au aterizat pe un alt aeroport decat era programat inițial nu vor mai fi despagubiți de catre companiile aeriene. Decizia aparține Curții de Justiție a Uniunii Europene. Totul a pornit de la un pasager al companiei Austrian Airlines, care s-a adresat instantei…

- Politic Senatorul PSD Danuț Cristescu susține un proiect de lege pentru introducerea unui nou tip de pensie – pensia moștenita aprilie 16, 2021 11:07 Moștenitorii legali ar putea primi, pentru o perioada de doi ani, pensia integrala a persoanei decedate, dupa care ar continua sa primeasca pensia…