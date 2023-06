Stiri pe aceeasi tema

- Forțele armate ale Ucrainei spun ca au doborat doua rachete de croaziera Kalibr și șapte drone UAV Shahed in timpul atacurilor forțelor ruse de peste noapte. Forțele ruse au efectuat 45 de atacuri aeriene și au lansat 38 de rachete in interiorul Ucrainei. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format…

- Statul Major ucrainean a raportat ca forțele ruse au lansat 40 de rachete de croaziera Kh-101/Kh-555, noua rachete de croaziera Kh-22 și doua rachete de croaziera Kalibr, precum și doua rachete antiaeriene S-300 și trei drone Shahed-131/136.

- Exista tot mai multe confirmari cum ca fortele ucrainene au eliberat satul Piatihatki din regiunea Zaporojie. Este primul teritoriu recucerit de Ucraina pe frontul din sud, de la inceputul contraofensivei de luna aceasta. Forțele ruse au reușit cateva operațiuni defensive in sudul Ucrainei, dar ambele…

- Zelenski a anunțat ca sunt in pregatire noi solutii de aparare pentru Ucraina – atat pentru apararea aeriana, pentru aviatie si pentru inaintarea pe teren. Mesajul a fost transmis cel mai probabil dintr-o camera a Castelului Mimi, din Republica Moldova, unde Volodimir Zelenski a participat alaturi de…

- Razboi in Ucraina, ziua 439. Fortele militare ruse continua evacuarile din localitati situate in apropierea Centralei nucleare Zaporojie, dar autoritatile germane au anuntat ca, deocamdata, nu au fost depistate scurgeri radioactive in estul Ucrainei.

- Un val de atacuri ale forțelor ruse au vizat in timpul nopții de joi spre vineri mai multe zone ale Ucrainei, inclusiv capitala Kiev. Cel puțin 23 persoane au fost ucise doar in orașul Uman, unde un bloc a fost lovit de o racheta. Printre victime se afla și patru copii. In total, cel puțin 25 de oameni…

- Forțele ruse folosesc noi tactici pentru a complica capacitatea apararii aeriene ucrainene de a detecta rachete rusești. Forțele ruse au efectuat patru lovituri cu rachete Kalibr asupra orașului Mykolaiv pe 27 aprilie, iar surse ucrainene au raportat ca forțele ruse au direcționat rachetele folosind…

- Tensiunile ruso-ucrainene sunt in creștere. 11 nave de razboi rusești, dintre care doua submarine inarmate cu rachete de croaziera Kalibr, sunt raportate a fi pregatite de lupta in Marea Neagra de catre Comandamentul Operațional al Ucrainei. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”,…