- Franța a extradat luni un barbat acuzat ca ar fi mentorul unuia dintre autorii atacului de la publicația Charlie Hebdo și al altui atacator dintr-un supermarket evreiesc care a avut loc in 2015, informeaza Reuters, preia Mediafax.Djamel Beghal a fost pus la avion și trimis in Algeria imediat…

- Centralele nucleare din Franta sunt o amenintare la siguranta din cauza faptului ca se bazeaza prea mult pe surse externe, sunt nesigure in cazul unui atac terorist si duc lipsa de rigoare operationala, conform unui raport parlamentar citat de Reuters, informeaza Mediafax.Franta este una dintre tarile…

- Europa si Statele Unite nu au ''acelasi model de civilizatie'' si nu impartasesc ''anumite valori'', a declarat marti purtatorul de cuvant al guvernului francez, Benjamin Griveaux, care reactie la imaginile catalogate drept ''socante'' cu copii separati…

- Justitia ucraineana l-a condamnat luni, la sase ani de inchisoare, pe francezul Gregoire Moutaux, arestat in posesia unui adevarat aresenal de razboi si acuzat ca pregatea atentate in timpul Campionatului European de Fotbal Euro-2016 in Franta, relateaza AFP.

- Rusia si Siria au prezentat joi, la Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC), mai multi civili sirieni care locuiesc in Ghouta de Est, sanatosi, cu scopul de a contesta acuzatiile occidentale cu privire la un atac cu arma chimica in aceasta zona de la periferia de est a Damascului la inceputul…

- Autoritatile franceze au informat ca au evacuat una dintre cele mai mari atractii turistice din Franta, castelul Mont Saint-Michel, duminica, dupa ce un individ ar fi amenintat politistii, relateaza site-ul agentiei Reuters, citeaza mediafax.ro.

- Armata siriana sustine ca sistemele de aparare antiaeriene au doborat luni noaptea mai multe rachete a caror tinta era baza aeriana Shayrat din provincia Holmes, transmite presa regimului, potrivit Reuters. Televiziunea de stat a difuzat imagini cu o racheta ce a fost lansata in aer deasupra…