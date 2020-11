Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda masurilor dure impuse de autoritatile franceze, s-a descoperit ca parizienii se intalnesc la petreceri clandestine sau cine private si ca restaurantele fac livrari non-stop. Prin urmare, s-au luat noi masuri restrictive.

- Guvernul francez va dizolva miercuri mișcarea ultra-naționalista turca Lupii Gri, a anunțat luni ministrul de Interne Gerald Darmanin, intr-un context de tensiuni puternice intre Paris și Ankara, scrie AFP.

- Pe teritoriul francez se afla 231 de cetateni straini in situatie ilegala urmariti pentru radicalizare si ''pe care urmeaza sa-i expulzam'', dintre care 180 sunt in prezent incarcerati, a anuntat marti ministrul de Interne, Gerald Darmanin, relateaza AFP, potrivit Agerpres.''Exista inca (...)…

- Franta a depașit pragul de 10.000 de cazuri noi de COVID-19 inregistrate in 24 ore. Potrivit autoritaților de la Paris, astazi, au fost confirmate cu noul virus 10.561 de persoane, scrie agora.md Guvernul condus de premierul Jean Castex lucreaza deja la un plan care va curprinde o serie de masuri menite…

- "Am convenit cu expertii ca vom introduce obligativitatea de a purta masca in interiorul cladirilor pe intreg teritoriul Cehiei", a spus el. Numarul de cazuri zilnice a fost cu regularitate peste 500 in septembrie, deja cu mult mai multe decat un varf precedent de 377 de infectari pentru o zi in…

- Guvernul a anunțat ca va majora pensiile cu 14% incepand de la 1 septembrie, insa Ion Țiriac (81 de ani), unul dintre cei mai bogați romani, afirma ca nu ințelege decizia celor aflați la guvernare. Intr-un interviu acordat in exclusivitate Gazetei Sporturilor, Țiriac a atins și subiectul majorarii pensiilor…

- O cafenea din judetul Buzau a devenit mai interesanta dupa ce, printre angajati, si-au facut aparitia doi tineri din Turcia si Franta. Sunt studenti si au ales sa faca practica la o terasa din Ramnicu Sarat, printr-un proiect educational. Au devenit atractia localului, pentru ca acestia socializeaza…

- Un al doilea val al epidemiei de coronavirus ar putea lovi Franta in luna noiembrie, a afirmat miercuri un consilier medical guvernamental, in timp ce orasul Marsilia a inasprit masurile antiepidemice, transmite AFP. ‘Exista temeri privind un al doilea val in noiembrie’, a spus la postul de televiziune…