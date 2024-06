Curtea de Apel din Paris a validat, miercuri, un mandat de arestare emis impotriva sangerosului dictator sirian, Bashar al-Assad, acuzat pentru mai multe atacuri cu arme chimice comise de armata siriana in anul 2013 impotriva rebelilor. Assad s-a confruntat cu o rebeliune generalizata pe care a incercat sa o reprime violent, aceasta degenerand intr-un razboi civil in toata regula in timpul Primaverii Arabe.