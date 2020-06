Cel putin 3.000 de victime si 1.500 de agresori: o prima evaluare a gradului de pedocriminalitate in Biserica din Franta incepand din 1950 a fost dezvaluita de o comisie independenta, care urmeaza sa isi continue activitatea pana in toamna anului 2021, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ”Este pentru prima data” ca o astfel de estimare se face in Franta, a declarat pentru AFP Jean-Marc Sauve, presedintele acestei comisii, dupa ce a comunicat aceste estimari in timpul unei videoconferinte. La unison cu asociatiile, el a spus ca este ”profund convins ca exista multe alte victime’, referindu-se la…