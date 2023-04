Franţa a dejucat 41 de atentate începând din 2017 Un total de 41 de atentate teroriste au fost dejucate in Franta incepand din 2017, a anuntat miercuri guvernul francez, la o zi dupa arestarea in departamentul Haut-Rhin a unui adolescent suspectat de pregatirea unui atac, transmite AFP. ''Amenintarea terorista in general si islamista in special este foarte puternica'', a declarat ministrul de interne francez Gerald Darmanin pentru postul BFMTV. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

