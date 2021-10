Stiri pe aceeasi tema

- Franta a comandat 50.000 de doze de medicament anti-COVID-19 de la laboratorul american Merck, a anuntat marti ministrul Sanatatii, Olivier Veran, in timp ce autoritatile sanitare europene examineaza acest tratament care ar putea fi crucial in lupta impotriva epidemiei, relateaza AFP. ''50.000…

- Alți cinci pacienți cu COVID-19 vor fi transferați, duminica, in Ungaria, a anunțat Ministerul Sanatații. Pacienții provin din spitalele județului Bihor și vor ajunge in centrul universitar din Debrecen. Pana in prezent, un numar de 25 pacienți au fost transferați și se afla deja in secțiile ATI din…

- Situația devine critica in spitalele de pediatrie din Bucuresti care la aceasta ora sunt pline de copii infectati cu SARS-COV-2, iar doctorii au ajuns in situatia in care trebuie sa decida cine are prioritate la internare, a declarat, medicul Mihai Craiu la Digi24.ro. El a precizat ca parinții copiilor…

- Romania is being gripped by a devastating wave of Covid-19 cases and deaths, leading the government to suspend non-emergency surgeries and activate the EU Civil Protection Mechanism for a Covid-19 drug and potentially more oxygenators, according to Politico. The head of the country’s Emergency Situations…

- Elevii din Franta nu vor mai fi obligati sa poarte masti de protectie in scolile primare din regiunile cu o rata scazuta de infectare cu COVID-19, potrivit unui decret guvernamental publicat joi. Masura vine ca urmare a imbunatatirii situatiei COVID-19 in Franta, dupa ce Guvernul a accelerat campania…

- Aproximativ 3.000 de angajati din centrele sanitare din Franta au fost suspendati de la locul de munca, in prima zi de aplicare a obligativitatii vaccinarii anti-COVID-19 pentru aceste grupuri profesionale, a anuntat joi ministrul francez al Sanatatii, Olivier Veran, citat de EFE. Intr-un interviu acordat…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a respins o cerere facuta de 672 de pompieri profesionisti si voluntari impotriva vaccinarii obligatorii contra COVID-19 in Franta, a anuntat, miercuri, CEDO. Curtea a apreciat ca solicitarile pompierilor francezi sunt in afara domeniului de aplicare a Articolului…

- Agenția Europeana a Medicamentului (EMA) nu recomanda administrarea celei de-a treia doze de vaccin anti-Covid-19. Asta, deși state europene precum Germania sau Franța au anunțat ca au in vedere acest lucru. Reprezentanții Agenției spun ca nu exista suficiente date științifice care sa arate ca este…