- Franta, Marea Britanie si Germania intentioneaza sa mentina Acordul nuclear cu Iranul indiferent de hotararea presedintelui SUA, Donald Trump, anunta ministrul francez de Externe, Jean-Yves Le Drian, citat de site-ul agentiei Reuters. - continua -

- Franta a propus crearea unui nou mecanism al Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimic (OIAC), prin care vina este atribuita celor care au condus atacuri cu arme interzise, au informat vineri mai multe surse diplomatice, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Uniunea Europeana trebuie sa fie exceptata permanent de la taxele vamale speciale impuse de Administratia SUA la importurile de otel si aluminiu, a declarat, joi, ministrul francez al Finantelor, Bruno Le Maire, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters.

- Marea Britanie va studia opțiunile cu aliații ei daca președinte Bashar al-Assad folosește din nou arme chimice asupra propriului popor in Siria, dar in acest moment nu este planificat nimic, a spus, duminica, ministrul de Externe Boris Johnson, relateaza Reuters. Pe de alta parte, Ministrul francez…

- Statele Unite sunt pregatite sa loveasca din nou daca președintele Siriei, Bashar al-Assad, folosește din nou arme chimice, a spus ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, catre Consiliul de Securitate, relateaza Reuters.

- Franta are dovada ca guvernul sirian a folosit arme chimice saptamana trecuta in orasul controlat de rebeli Douma, langa Damasc, a dat asigurari joi presedintele francez Emmanuel Macron in timpul unui interviu televizat, relateaza AFP si dpa. 'Avem dovada ca saptamana trecuta....au…

- In luna ianuarie 2018, rata somajului inregistrat la nivelul judetului Maramures a fost de 3,13 %, mai mica cu 0,02 pp decat in luna decembrie 2017 si mai mica cu 0,33 pp decat cea din luna ianuarie 2017, anunta AJOFM Maramures. Numarul total al somerilor inregistrati la finalul lunii ianurie a fost…