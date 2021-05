Stiri pe aceeasi tema

- Romania a atins pragul de 1,8 milioane locuințe asigurate prin intermediul polițelor impotriva dezastrelor. ”Cu toate acestea, consider ca trebuie sa existe un efort conjugat – autoritați centrale și mai ales locale, asiguratori și brokeri – pentru a crește gradul de cuprindere al acestui tip de asigurare”,…

- SUA au atins o etapa optimista cu privire la viitor. Au vaccinat peste 100 de milioane de oameni impotriva coronavirusului, potrivit Centrului pentru Controlul si Prevenirea Bolilor. Acest lucru inseamna ca...

- Aproximativ 650.000 de copii din Africa au fost imunizati impotriva malariei, la doi ani dupa introducerea primului vaccin in cadrul unui program-pilot istoric in Malawi, Ghana si Kenya, a anuntat Organizatia Mondiala a Sanatatii, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Peste 200 de milioane de oameni…

- Peste 10 milioane de francezi au fost imunizați cu prima doza de vaccin anti-Covid, țara atingandu-și obiectivul asumat cu o saptamana inainte de termen, a anunțat premierul Jean Castex, joi, conform Reuters.

- Peste 10 milioane de francezi au fost imunizați cu prima doza de vaccin anti-Covid, țara atingandu-și obiectivul asumat cu o saptamana inainte de termen, a anunțat premierul Jean Castex, joi, conform Reuters.

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a anuntat, sambata, ca peste 12 la suta din populatia Germaniei a primit cel putin prima doza de vaccin impotriva coronavirusului, adica peste 10 milioane de oameni. Din totalul de 10 milioane, 4,3 milioane de germani au primit si a doua doza a vaccinului,…

- Franta urmeaza sa primeasca doua milioane dintre cele 29 de milioane de doze de vaccin AstraZeneca-Oxford, descoperite intr-o instalatie in apropiere de Roma, in urma unei inspectii a autoritatilor italiene, in urma unei solicitari a Comisiei Europene (CE), iar cel putin jumatate din acest stoc ”ascuns”…

- Israelul a atins o noua borna in campania de imunizare contra COVID-19 a populatiei, vaccinand marti cu o prima doza persoana cu numarul 4.000.000, a informat biroul premierului Benjamin Netanyahu, potrivit dpa.