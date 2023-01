Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educației din Franța a anunțat noi masuri pentru a imbunatații nivelul elevilor la Limba Franceza și Matematica. Printre inițiativele anunțate se numara ore suplimentare de citit și exerciții zilnice de dictare, relateaza RFI.

- Numarul tinerilor cu varste sub 20 de ani din Statele Unite diagnosticati cu diabet ar putea creste mai rapid deceniile urmatoare, conform constatarilor unui studiu recent, transmite agentia Xinhua. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Guvernul japonez a aprobat, vineri, un buget anual de 114.000 de miliarde de yeni (819 miliarde de euro), o suma fara precedent prin amploarea sa, datorata in special cheltuielilor militare record, dupa o revizuire majora a strategiei de securitate a țarii. In acest buget pentru anul fiscal de la…

- Romania va continua sa aduca o contribuție substanțiala la apararea colectiva a NATO, spune Klaus Iohannis, in timpul unei declarații comuna cu Jens Stoltenberg. El cere o susținere sporita a Alianței atat pentru Ucraina, cat și pentru Republica Moldova,

- Noul guvern de dreapta al Italiei intenționeaza sa anunțe luni noi cheltuieli de aproximativ 30 de miliarde de euro in bugetul pentru anul viitor, axat in principal pe limitarea impactului prețurilor ridicate la energie, potrivit Reuters.

- Membrii UE urmeaza sa creasca bugetele militare cu pana la 70 de miliarde de euro pana in 2025, dar lipsa cooperarii in cadrul proiectelor si achizitiile din afara blocului risca sa submineze eforturile de a crea forte coerente, semnaleaza marti Agentia Europeana de Aparare, citata de Reuters, scrie…

- Presedintele Klaus Iohannis a discutat, vineri, la Palatul Elysee, cu omologul francez, Emmanuel Macron, despre aderarea Romaniei la spatiul Schengen, despre situatia de securitate din regiune, dar și despre prezenta militara franceza in tara noastra. Presedintele a avut aceasta intalnire in marja participarii…

- Surse judiciare bine informate arata in exclusivitate pentru STIRIPESURSE ca deschiderea unui dosar de cercetare penala și in Franța in cazul militarului francez gasit decedat intr-o camera de hotel din Romania era necesara pentru o mai buna efectuare generala a anchetei și pentru ințelegerea și…