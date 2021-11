Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat luni ca va acorda Frantei “in urmatoarele saptamani” banii promisi pentru a lupta impotriva traficului de migranti de pe coastele franceze, un subiect care este o sursa de tensiuni intre cele doua tari, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Intrebat de BBC despre data la care…

- Administratia Emmanuel Macron a criticat dur, miercuri, Marea Britanie, considerand „inacceptabile” deciziile privind licentele de pescuit destinate ambarcatiunilor franceze in Canalul Manecii, potrivit Mediafax.

- Australia tocmai a infipt „un cuțit in spatele Franței”. In cazul de fața, „cuțitul” cu pricina are dimensiuni continentale și o valoare de cateva zeci de miliarde de euro. Mai mult decat suficient pentru a provoca o grava criza diplomatica cauzata de anularea de catre Australia a unei ințelegeri cu…

- Franța a anulat o intalnire intre Florence Parly și Ben Wallace, dupa ce Australia a torpilat un mega-contract de livrare a submarinelor franceze (Naval Group) in favoarea celor americane, in cadrul unui acord de securitate cu SUA și Marea Britanie. O criza diplomatica fara precedent „Intalnirea prevazuta…

- Un scandal imens este pe punctul sa izbucneasca in NATO, afectand grav, in același timp, relațiile franco-americane. Guvernul de la Paris a acuzat SUA și Australia ca au mințit in privința ruperii unui...

- Premierul britanic, Boris Johnson, a subliniat duminica "imensa importanta" a relatiei dintre Marea Britanie si Franta si dragostea "de nezdruncinat" a Londrei pentru Paris, in fata furiei franceze dupa anuntul unui parteneriat strategic intre Washington, Canberra si Londra, noteaza AFP. …

- O intalnire programata saptamana aceasta intre ministrul francez al apararii, Florence Parly, si omologul sau britanic, Ben Wallace, a fost anulata la cererea Parisului, a aflat AFP duminica dintr-o sursa in cadrul ministerului francez. "Intalnirea prevazuta saptamana aceasta la Londra…

- Tensiuni diplomatice intre Franța și parteneri istorici. Guvernul de la Paris și-a rechemat ambasadori din SUA și Australia dupa ce ambele țari au incheiat un pact de stabilitate cu Marea Britanie.