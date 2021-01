Stiri pe aceeasi tema

- Norvegia a castigat pentru a opta oara Campionatul European de handbal feminin din Danemarca, dupa ce a invins Franta in finala, cu scorul de 22-20 (14-10), duminica seara, la Herning. Franta a avut momente bune in repriza secunda a condus cu 19-18 cu cinci minute inainte de finis, dar experienta…

- Nationala de handbal feminin a Norvegiei a castigat, duminica, al optulea titlu european din palmares, dupa ce a invins in finala Campioantului European din Danemarca reprezentativa Frantei, detinatoarea trofeului, cu scorul de 22-20 (14-10), potrivit news.ro.Medalia de bronz a revenit Croatiei,…

- Nationalele de handbal feminin ale Frantei si Norvegiei vor juca finala Campionatului European din Danemarca, dupa ce au eliminat, vineri, in semifinalele competitiei echipele Croatia, respectiv Danemarca. In prima semifinala a zilei, Franta - Croatia 30-19, iar in cea de-a doua, Norvegia…

- Nationala de handbal feminin a Frantei s-a calificat, vineri, in finala CE din Danemarca, dupa ce a invins reprezentativa Croatiei, scor 30-19 (15-5), in prima semifinala a zilei. In a doua semifinala se dueleaza Norvegia - Danemarca, anunța news.ro. Romania a fost reprezentata la nivel de…

- Romanii pot intra in Cehia numai pentru motive bine intemeiate, respectiv intoarcerea la resedinta, relatii de munca, studii, probleme de familie, fiind excluse calatoriile in scop turistic, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Ministerul Afacerilor Externe anunta ca toate persoanele din Romania…

- ​Muntenegru și Danemarca au obținut victorii în partidele disputate, duminica, împotriva Suediei, respectiv Spaniei la Campionatul European de handbal feminin, în grupa principala I. România va juca luni, cu Ungaria.Rezultatele înregistrate duminica:Muntenegru…

- Dupa eșecul la cinci goluri in fața Croației (20-25), coroborat cu infrangerea Ungariei in duelul cu Germania (25-32), Romania a ratat orice șansa de a termina pe locul al treilea in Grupa Principala II și de a juca pentru locul al cincilea la EURO. Astfel, singurul obiectiv al tricolorelor inainte…

- Duminica s-au jucat patru meciuri in grupele A si C ale CE din Danemarca. Campioana mondiala en-titre, Olanda, are 2 infrangeri si este pe ultimul loc in grupa C, in pericol de eliminare. Romania a avut zi de pauza, iar luni se va confrunta cu Norvegia. Rezultatele inregistrate sunt: Serbia…