Franța a ajuns la 27.000 de noi cazuri COVID. Opt orașe, în alertă, suplimentează terapia intensivă Inrautatirea situatiei sanitare in Franta din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19 a determinat autoritatile sa instituie alerta maxima in opt orase, inclusiv Paris, masura ce presupune noi restrictii, inclusiv inchiderea barurilor si un protocol consolidat in restaurante, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres. Alerta maxima este declarata in Franta pe plan local atunci cand […] The post Franța a ajuns la 27.000 de noi cazuri COVID. Opt orașe, in alerta, suplimenteaza terapia intensiva appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

