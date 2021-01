Stiri pe aceeasi tema

- Franta a adoptat o lege care protejeaza „mostenirea senzoriala” a zonelor sale rurale, in fata plangerilor legate de zgomotele si mirosurile tipice din mediul rural. Senatorii au votat pentru aprobarea legii, joi, potrivit unei declaratii a lui Joel Giraud, Ministrul Afacerilor Rurale.

- MAE precizeaza ca autoritațile din Franța cer un test RT- PCR negativ pentru coronavirus. Nu se cere un astfel de test pentru transportatori.„Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca autoritațile franceze au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Franței metropolitane, in…

- Ninsorile abundente si poleiul au provocat haos marti in traficul rutier din estul Frantei, informeaza DPA. Autoritatile locale au intervenit marti seara pentru a deszapezi sute de vehicule ramase blocate din cauza ninsorilor pe autostrada A40 in dreptul localitatii Bellegarde-sur-Valserine,…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile franceze au facut publice noile conditii de control sanitar aplicabile transportatorilor rutieri la intrarea pe teritoriul francez din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Astfel, arata MAE, referitor la obligativitatea prezentarii…

- Autoritatile franceze au adoptat decizia de a permite incepand de miercuri, 23 decembrie, ora 00.01 (ora Frantei) deblocarea circulatiei dinspre Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord catre Republica Franceza, informeaza Ministerul Afacerilor Externe.Potrivit informatiilor transmise public…

- Un elicopter implicat într-o misiune de salvare, aparținând unei companii private franceze, s-a prabușit în Alpi. Pilotul a supraviețuit, în timp ce ceilalți cinci pasageri aflați la bord și-au pierdut viața, relateaza BBC News. Aeronava era într-o misiune de salvare…

- Astazi a inceput in Belgia procesul unui diplomat iranian, aceasta fiind prima data cand un iranian este judecat pentru terorism intr-o țara UE, transmit Reuters și BBC, citate de hotnews . Procurorii belgieni i-au pus sub acuzare pe diplomatul iranian detașat la Viena Assadolah Assadi și alte trei…