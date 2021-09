Franța a abandonat controversatul proiect de renovare pentru cea mai tranzitată gară europeană Compania feroviara franceza SNCF a anunțat ca va fi abandonat uriașul proiect de renovare a celei mai tranzitate gari din Europa, Gare de Nord din Paris, dupa neînțelegeri legate de preț și de detalii cu compania care ar fi trebuit sa execute lucrarile. Inițial se spera ca renovarea va putea fi facuta cu 600-700 milioane euro, dar costurile estimate au ajuns la 1,5 miliarde euro.



Gare du Nord este cea mai tranzitata gara a Europei, cu 700.000 de calatori pe zi. Gara are 32 de peroane și zilnic pleaca și vin 1.500 de trenuri. Din Gare du Nord pleaca trenurile Eurostar catre Londra,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sportiva Ana Maria Popescu a declarat miercuri, la un eveniment orgnizat de Federatia Româna de Scrima în cinstea echipei care a participat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, ca nu renunța la obiectivul ei de a construi o noua sala de scrima. Medaliata cu argint în proba de spada la…

- Compania de solutii de securitate cibernetica Kaspersky a anuntat ca expertii au descoperit, in trimestrul al II-lea al anului, noi scheme de frauda pe WhatsApp, prin spam-uri trimise prin aplicatie prin care se solicitau sume mici de bani. Aceste escrocherii au implicat mai multe scheme diferite.…

- Țarile participante la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din aceasta vara, vor avea cate un chimono care le va reprezenta la acest eveniment. Proiectul poarta numele de „KIMONO Project” și include 213 de chimonouri realizate manual.

- Cel mai recent raport de monitorizare al Comitetului de experți al Uniunii Europene privind proiectul Timișoara 2023 – Capitala Europeana a Culturii a fost facut public astazi, a transmis Asociația Timișoara 2023. Documentul a fost intocmit ca urmare a ședinței anuale de monitorizare a implementarii…

- Compania de drumuri a lansat o licitație cu o valoare de 2.2 milioane de lei pentru asistența tehnica in vederea implementarii unui sistem electronic inteligent pe tronsoane din Autostrada Transilvania. Proiectul vizeaza informarea soferilor cu privire la conditiile de circulatie, transmiterea de date…

- Expertii ONU spun intr-un raport despre schimbarile climatice ca acestea vor remodela in mod fundamental viata pe Pamant in deceniile urmatoare. Documentul are 4 mii de pagini si a fost obtinut de jurnalistii AFP. „Tot ce e mai rau urmeaza sa vina si va afecta viata copiilor si nepotilor nostri, mult…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a recunoscut duminica, dupa victoria sa de la Wimbledon, ca este indecis in privinta participarii sale la Jocurile Olimpice de la Tokyo, din cauza noilor restrictii sanitare impuse de autoritatile japoneze. "Planul meu a fost mereu acela…

- ​Comisia Europeana ar fi criticat din nou Planul românesc de Redresare și Reziliența (PNRR), a susținut, vineri, europarlamentarul PSD (S&D) Victor Negrescu, dar ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea (fost europarlamentar USR-PLUS/Renew Europe), a afirmat ca ministerul…