Franţa: 845 de maşini incendiate, 508 persoane plasate în arest, pe 13 şi 14 iulie (minister) Ministerul de Interne francez a anuntat duminica seara ca 845 de masini au fost incendiate si 508 persoane au fost plasate in arest in cursul noptilor de 13 si 14 iulie, relateaza luni AFP. Numarul masinilor incendiate este in scadere in raport cu anul trecut, cand 897 de vehicule au ars. Numarul persoanelor plasate in arest a crescut insa, de la 368 in 2017 la 508 in acest an, a precizat purtatorul de cuvant al ministerului, subliniind ca nu a fost raportat nici un incident major. Potrivit bilantului Ministerului de Interne, 29 de membri ai fortelor de ordine au fost raniti in cursul celor doua… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

