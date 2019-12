Franţa: 615.000 manifestanţi, potrivit autorităţilor; 1,8 milioane, potrivit unui sindicat Noua zi de actiune marti in Franta impotriva controversatului proiect de reforma a pensiilor a adunat 615.000 de manifestanti in toata tara, potrivit Ministerului francez de Interne, sindicatului CGT care a anuntat la randul sau 1,8 milioane de manifestanti, relateaza AFP. La manifestatii au participat 615.000 persoane in Franta, intre care 76.000 in capitala, potrivit Ministerului de Interne, care anuntase 806.000 pe 5 decembrie, in prima zi a acestei miscari si a unei greve nelimitate care paralizeaza marile orase din Franta de 13 zile. Intr-un mesaj difuzat pe Twitter, sindicatul CGT, in fruntea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

