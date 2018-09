Stiri pe aceeasi tema

- Oficiali de rang inalt din Ministerul german al Economiei iau in considerare ideea infiintarii unui Fond suveran de investitii pentru a evita achizitionarea activelor germane de catre investitori din China si din Golf si pentru a pastra tehnologia valoroasa in tara, a anuntat miercuri publicatia Allgemeine…

- Autoritațile din Franța le-au transmis diplomaților francezi sa amane pe perioada nedeterminata orice vizita in Iran, in urma unui atac cu bomba dejucat și a atitudinii dure a Teheranului in ceea ce privește Franța, conform unui comunicat intern analizat de Reuters.Comunicatul face referire…

- Autoritațile din Malta au anunțat marți ca au permis navei umanitare Aquarius sa acosteze in unul dintre porturile malteze, cei 141 de migranți urmand sa fie preluați de autoritațile din Franța, Germania, Luxemburg, Portugalia și Spania, relateaza Reuters.

- Grupul olandez Philips si alte trei companii de produse electronice au fost amendate, in total, cu 111,2 milioane de euro (130 milioane de dolari) de autoritatile de reglementare antitrust ale Uniunii Europene, pentru impunerea de preturi online fixe sau minime pentru produsele lor. Decizia…

- Egiptul le ofera cetatenia tarii strainilor care depun cel putin 7 milioane de lire egiptene (392.000 dolari) si predau banii trezoreriei dupa cinci ani, conform unui amendament adoptat de parlamentul de la Cairo. Egiptul caută modalităţi de a-şi revigora finanţele şi de…

- Franța a extradat luni un barbat acuzat ca ar fi mentorul unuia dintre autorii atacului de la publicația Charlie Hebdo și al altui atacator dintr-un supermarket evreiesc care a avut loc in 2015, informeaza Reuters, preia Mediafax.Djamel Beghal a fost pus la avion și trimis in Algeria imediat…

- Autoritatile din Paris urmeaza sa inaugureze un perimetru de securitate in jurul Turnului Eiffel pentru protectie impotriva amenintarilor teroriste, scrie BBC ptrivit News.ro . In iunie 2016 au fost plasate bariere temporare in jurul turnului iar acum sunt inlocuite cu masuri permanente. Gardurile,…