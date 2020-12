Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 3,5 milioane de locuitori din sud-estul Frantei au ramas fara televiziune si radio marti, dupa ce platforma Telediffusion de France (TDF), de langa Marsilia, a fost devastata de un incendiu in noaptea predecenta, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Oficialii platformei vorbesc despre un…

- Mai multe persoane au fost ranite astazi in urma unei explozii cu bomba care a avut loc la ceremonia dedicata sfarșitului Primului Razboi Mondial ce se desfașura la un cimitir non-musulman din orașul Jeddah și la care participau diplomați europeni, potrivit HotNews.Ministrul francez de externe a precizat…

- Cel putin 50.000 de persoane au manifestat luni la Dhaka, a anuntat politia, cerand boicotarea produselor franceze si acuzand Franta ca sustine caricaturile cu profetul Mohamed, dupa declaratiile presedintelui Emmanuel Macron privind libertatea de exprimare, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.Manifestantii,…

- Cel putin 50.000 de persoane au manifestat luni la Dhaka, a anuntat politia, cerand boicotarea produselor franceze si acuzand Franta ca sustine caricaturile cu profetul Mohamed, dupa declaratiile presedintelui Emmanuel Macron privind libertatea de exprimare, relateaza AFP. Manifestantii,…

- ”La fel cum in Franta unii spun «nu cumparati marci turcesti», ma adresez aici natiunii mele: mai ales nu dati atentie marcilor frantuzesti, nu le cumparati”, a indemnat Erdogan intr-un discurs, la Ankara. Turkey’s President Erdogan calls for boycott of French products, responding in kind to France…

- Presedintele Emmanuel Macron a sustinut o declaratie miercuri seara, in care a anuntat noile masuri pentru combaterea raspandirii coronavirusului, pe teritoriul Frantei. "Nu am pierdut controlul. Suntem intr-o situatie preocupanta, care arata ca nu putem fi inactivi, dar nici nu trebuie sa…

- CHIȘINAU, 11 oct – Sputnik. Cinci persoane au murit in urma unui accident aviatic care s-a produs in localitatea Loches din centrul Franței. Doua avioane de nici dimensiuni - un ULM care transporta doua persoane și un avion turistic de tip DA40 care transporta trei persoane – s-au ciocnit in zbor…

- Bilantul mortilor unui incendiu provocat de o explozie intr-o moschee din afara capitalei Bangladeshului, Dacca, a crescut la 11, au anuntat sambata politia si mai multi medici, citati de dpa și agerpres.ro.