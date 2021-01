Stiri pe aceeasi tema

- O petrecere ilegala cu peste 2.500 de participanti a inceput pe 31 decembrie in Franța, a continuat de Anul Nou și este și acum in curs de desfașurare, in timp ce țara continua sa se lupte cu pandemia de COVID-19.Desi autoritatile au interzis orice petrecere si adunare in noaptea de Anul Nou, in localitatea…

- Aproximativ 2.500 de persoane, venite din toate colțurile Franței și unele chiar din strainatate, au sarbatorit Anul Nou în vestul Franței în cadrul unei petreceri neautorizate care nu a putut fi împiedicata de autoritați, scrie AFP.Ministrul de Interne, Gérald Darmanin,…

- Aproximativ 2.500 de persoane care au participat la o petrecere ilegala de Anul Nou intr-un depozit parasit din nord-vestul Frantei s-au confruntat violent cu politia, anunța news.ro . Autoritațile locale și-au aratat ingrijorate cu privire la posibilitatea ca in urma evenimentului sa creasca numarul…

- Un numar de 67 de politisti si jandarmi au fost raniti, sambata, in timpul protestelor violente din Franța. Alte 95 de persoane au fost arestate, anunța ministrul de Interne al Franței. Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a spus, conform AFP, ca 67 de politisti si jandarmi au fost raniti…

- Manifestatia a inceput cu un mars pasnic, la care au participat mii de persoane. Au izbucnit insa apoi violente intre politisti si grupuri de protestatari. Unii protestatari au folosit ciocane pentru a sparge pavajul. Ministrul francez de Interne, Gerald Darmanin, a anuntat ca 22 de persoane au fost…

- Ministrul de Interne de la Paris, Gerald Darmanin, a anuntat ca 76 de moschei din toata Franta vor fi inspectate, intr-o actiune impotriva a ceea ce oficialul francez a calificat drept "separatism", informeaza dpa.

- Mai mulți adolescenți au incercat, luni, sa rastoarne o mașina a poliției in orasul Compiegne, de langa Paris, in semn de protest pentru menținerea școlilor deschise. Potrivit sindicatelor din politie, o masina a fortelor de ordine a fost vandalizata, in timp ce Le Figaro si ziarul local Oise Hebdo…

- Mai multe atacuri pe teritoriul tarii sunt posibile in contextul in care Franta este angajata intr-un ''razboi impotriva ideologiei islamiste'', a declarat vineri ministrul afacerilor interne francez Gerald Darmanin, informeaza Reuters.