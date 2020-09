Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul francez al educatiei Jean-Michel Blanquer a declarat vineri ca 22 de scoli au fost inchise in tara din cauza cazurilor de COVID-19, relateaza Reuters. "In Franta continentala au fost inchise 12 scoli dintr-un total de peste 60.000, ceea ce reprezinta un numar mic. Adaugand 10 scoli din…

- “Din pacate, inca de la inceputul acestei pandemii, au fost ignorate avetismentele. Mai avem de facut foarte multe in privinta a ceea ce inseamna pandemia”, a afirmat, vineri, secretarul de stat Raed Arafat, la Forumul Marii Negre, unde a participat pentru a face o analiza a pandemiei de coronavirus. …

- Ministrul francez al educatiei Jean-Michel Blanquer a declarat vineri ca 22 de scoli au fost inchise in tara din cauza cazurilor de COVID-19, relateaza Reuters. "In Franta continentala au fost inchise 12 scoli dintr-un total de peste 60.000, ceea ce reprezinta un numar mic. Adaugand 10…

- Jean-Michel Blanquer, ministrul francez al Educatiei, a anuntat ca 22 de scoli din Franta au fost inchise din cauza aparitiei unor cazuri de COVID-19. „In Franta continentala sunt in prezent, 12 scoli inchise, dintr-un total de peste 60.000, ceea ce reprezinta un procent mic. Adaugand alte…

- Cei doi miniștri, Monica Anisie de la Educație și Nelu Tataru de la Sanatate au primit, luni, la ședința de guvern, un ultimatm cu privire la regulile de deschidere a școlilor. “In cursul zilei de astazi sa ajungeți la o forma aproape definitiva a ordinului pentru deschiderea școlilor, astfel incat…

- Medicul infectionist Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infectioase “Victor Babes” din Timisoara, a afirmat, luni, ca, ar trebui alcatuit un ghid simplu pentru revenirea elevilor in școli. Intr-o postare pe facebook, medicul face referire la un studiu care demonstreaza ca efectele Sars-CoV-2 asupra…

- Vlad Draghicescu (corespondența speciala) In luna aprilie, cercetatorii de la spitalele universitare din Heidelberg, Ulm, Freiburg și Tubingen au testat aproximativ 2.500 de copii și cate un parinte pentru coronavirus și anticorpi, in cadrul unuia dintre cele mai ample studii din lume, cu efecte imediate…

- Școlile romanești nu sunt pregatite sa primeasca elevi in condiții de pandemie. Fac fața acum, cand in banci stau doar elevii din clasele a VIII-a și a XII-a. Insa distanțarea sociala nu va mai putea fi respectata din toamna, in noul an școlar, recunoaște ministrul Educației, Monica Anisie, la Digi24.…