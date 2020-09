Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de COVID-19 a forțat 12 școli din Franța continentala sa se inchida, in timp ce restul celor aproape 60.000 de unitați de invațamant au fost deschise conform planificarii la inceputul anului universitar, noteaza Reuters.Anunțul a fost facut vineri de catre ministrul Educației, Jean-Michel Blanquer,…

- Jean-Michel Blanquer, ministrul francez al Educatiei, a anuntat ca 22 de scoli din Franta au fost inchise din cauza aparitiei unor cazuri de COVID-19. „In Franta continentala sunt in prezent, 12 scoli inchise, dintr-un total de peste 60.000, ceea ce reprezinta un procent mic. Adaugand alte…

- Argentina a confirmat luni un numar record de 8.713 cazuri noi de infectare cu noul coronavirus si 381 de decese asociate maladiei COVID-19 in ultimele 24 de ore, in contextul in care aceasta tara sud-americana se confrunta cu o crestere consistenta a numarului de infectari, informeaza Reuters.Ministrul…

- Grecia a anunțat miercuri ca va extinde restricțiile pe insula Mykonos și in regiunea Halkidiki din nordul țarii. Restrictiile intra in vigoare incepand cu data de 21 august. Masura a fost luata din cauza creșterii numarului cazurilor de COVID-19 din ultimele zile, potrivit Reuters. Este interzisa organizarea…

- Guvernul ceh a anuntat luni, 17 august, ca purtarea mastii sanitare de protectie va fi din nou obligatorie de la 1 septembrie in mijloacele de transport public si in mai multe spatii inchise. Decizia a fost luata in urma inmultirii cazurilor de infectare cu coronavirus, transmite agenția Reuters, citata…

- Jens Spahn, ministrul sanatatii german, a declarat astazi ca se asteapta ca un vaccin impotriva COVID-19 sa apara in lunile urmatoare si, cu siguranta, anul viitor. Acesta s-a exprimat dupa ce Agentia de sanatate publica din Germania a retras un raport care sugera ca un astfel de vaccin ar putea sa…

- Austria emite avertizari de calatorie pentru Romania, Bulgaria si Republica Moldova, a anuntat miercuri guvernul de la Viena, care a invocat o inrautatire a situatiei legate de COVID-19 in aceste tari, transmite Reuters. citata de Agerpres.

- Ministrul kazah al sanatatii, Eljan Birtanov, a demisionat joi dupa ce s-a imbolnavit de COVID-19, explicand ca, din cauza complicatiilor maladiei, nu poate conduce eforturile de combatere a epidemiei, care inregistreaza o crestere a numarului de cazuri in fosta republica sovietica central-asiatica,…