- Epidemia de COVID-19 a provocat decesul a 450 de pacienti in Franta, dintre care 78 in ultimele 24 de ore. De asemenea, sunt spitalizati 5.226 de pacienti, dintre care aproape 1.300 in terapie intensiva, a anuntat vineri ministrul sanatatii din aceasta tara, Jerome Salomon, potrivit AFP."Jumatate…

- "Jumatate dintre pacientii care beneficiaza de terapie intensiva au sub 60 de ani", a precizat ministrul francez, care a avertizat ca epidemia afecteaza si "adultii tineri". Oficialul a mai raportat ca aproape 1.600 de pacienti au parasit spitalele si au fost considerati vindecati. Citeste…

- Autoritatile iraniene au anuntat vineri 149 de decese suplimentare provocate de COVID-19, bilantul oficial ajungand astfel la 1.433 de morti in Iran, una dintre tarile cele mai afectate de pandemia de coronavirus, relateaza AFP potrivit Agerpres. Potrivit ministrului adjunct al Sanatatii, Alireza…

- Pâna astazi, 20 martie, pe teritoriul României, au fost confirmate 308 cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre cele 308 de persoane confirmate pozitiv, 31 au fost declarate vindecate și externate (22 la Timișoara, 8 la București și unul la Iași).…

- Guvernul de la Londra a intensificat, luni, masurile de contracarare a virusului, stopand activitațile sociale și cerand persoanelor vulnerabile sa se izoleze timp de 12 saptamani. Patrick Vallance a afirmat ca impactul masurilor asupra numarului de infectari ar trebui sa se vada in doua-trei…

- Iranul a anuntat vineri 85 de noi decese cauzate de noul coronavirus, acesta fiind cel mai ridicat bilant zilnic de la inceputul epidemiei in aceasta tara, una dintre cele mai afectate din lume, informeaza AFP."Din pacate, 85 de persoane infectate cu Covid-19 si-au pierdut viata in ultimele…

- Autoritatile din Ecuador au confirmat sambata primul caz de Covid-19. Este vorba despre o femeie in varsta care s-a intors, la jumatatea lunii februarie, din Spania.Pacienta, care se afla acum internata la terapie intensiva, a sosit direct din Madrid pe 14 februarie, fara a prezenta simptome,…