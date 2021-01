Stiri pe aceeasi tema

- Premierul francez Jean Castex a anuntat sambata ca un milion de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in Franta, de la inceperea campaniei, la 27 decembrie 2020, transmite EFE, citat de agerpres.ro.

- Jean Castex, pe Twitter: "Tuturor lucratorilor din domeniul sanitar, tuturor reprezentantilor nostri, intregului personal si agentilor din prefecturi, din agentiile pentru sanatate si din institutiile sanitare, tuturor celor care si-au unit fortele in aceasta campanie exceptionala de vaccinare: Va multumesc!"Conform…

- Premierul francez Jean Castex a anuntat sambata ca un milion de persoane au fost vaccinate impotriva coronavirusului in Franta, de la inceperea campaniei, la 27 decembrie 2020, transmite EFE. "Tuturor lucratorilor din domeniul sanitar, tuturor reprezentantilor nostri, intregului personal…

- Președintele rus Vladimir Puțin a ordonat miercuri lansarea vaccinarii in masa a populației impotriva Covid incepand de saptamana viitoare, informeaza News.ro, care citeaza AFP. ”Cer sa se lanseze o vaccinare in masa a intregii populații, incepand de saptamana viitoare”, a declarat acesta intr-o reuniune…

- Emmanuel Macron (42 de ani), președintele Franței, a dezvaluit ca a contractat noul coronavirus. S-a testat dupa ce a inceput sa dezvolte simptomele bolii, informeaza BBC, citat de Digi 24. Emmanuel Macron, președintele Franței, are coronavirus Președintele francez a intrat in izolare in urma diagnosticului. „Președintele…

- Franta va primi "de acum si pana la finalul anului" in jur de 1,16 milioane de doze de vaccin contra Covid-19, a anuntat miercuri premierul Jean Castex in fata Adunarii Nationale, relateaza AFP. "Trebuie sa primim 677.000 de doze suplimentare in jur de 5-6 ianuarie", apoi "aproape 1,6 milioane…

- Legea care "consolideaza principiile Republicii", prezentata miercuri in Franta si criticata in strainatate, nu este "impotriva religiilor", dar vizeaza "ideologia pernicioasa care poarta numele de islamism radical", a declarat premierul Jean Castex, potrivit AFP. "Acest proiect de lege nu este un text…

- Consiliul de Stat din Franța, cea mai inalta instanța a țarii, a ordonat duminica guvernului sa revizuiasca o lege care limiteaza numarul de persoane din biserici in timpul serviciilor religioase la 30, relateaza Reuters.Consiliul adeclarat ca masura nu este proporționala cu riscurile de infecție cucoronavirus.Saptamanatrecuta,…