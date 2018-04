Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a transmis CE ca nu renunta la modificarile legilor justiției spunand ca reforma sistemului judiciar a restabilit echilibrul intre puterile statului, scrie EUObserver. In raspunsul transmis de Varșovia se arata ca “reformele … au restabilit echilibrul necesar intre puterile executive, legislative…

- Faptul ca Biserica este institutia in care romanii au cea mai mare incredere este un lucru știut. Și statistica ne demonstreaza acest lucru. Avem 27.384 de biserici, dintre care 16.400 aparțin Bisericii Ortodoxe Romane. Autostrazi? Prea puțini kilometri de astfel de șosele moderne, mai precis, 746.…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca "nu se pune in niciun caz" problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu. "Frans Timmermans a spus ca nu se pune in niciun caz problema…

- Prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a spus ca „nu se pune in niciun caz” problema asemanarii situatiei din Polonia cu cea din Romania, a declarat vineri, la Digi24, ministrul de externe, Teodor Melescanu.

- Lucrurile stau cat se poate de prost. Ele au fost comunicate voalat și oficial, dar neoficial se poate vorbi de o adevarata catastrofa. Oficial am aflat cu toții ca prim-vicepreședintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a fost intr-o vizita oficiala la București pentru a netezi asperitațile in…

- Comisia Europeana se afla intr-un "dialog real" cu Polonia pentru solutionarea disputei legate de statul de drept, a declarat marti, la Bruxelles, prim-vicepresedintele Comisiei Europene (CE) Frans Timmermans, scrie agerpres.ro.

- Abuzurile din justiție și poliția secreta din România, toate sub parafa luptei anticorupție, constituie subiectul unui editorial publicat în EuObserver. Afirmațiile și concluziile textului vin și în contextul în care președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, și…

- Șeful executivului polonez urmeaza sa revina la Bruxelles in februarie pentru noi discutii pe acest subiect, informeaza agentiile PAP, EFE si DPA. 'I-am explicat (lui Juncker - n.red) ce inseamna pentru noi reformele in justitie', a spus Morawiecki in fata presei dupa discutia cu presedintele…