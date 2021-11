Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul Frank Williams, fondatorul echipei de Formula 1 care ii poarta numele, a incetat din viata, la varsta de 79 de ani. Anuntul a fost facut de echipa Williams, duminica, pe site-ul sau oficial. “Cu mare tristete echipa anunta, in numele familiei Williams, decesul lui Sir Frank…

- Britanicul Frank Williams, fondatorul echipei de Formula 1 care ii poarta numele, a incetat din viata, la varsta de 79 de ani. Anuntul a fost facut de echipa Williams, duminica, pe site-ul sau oficial. "Cu mare tristete echipa anunta, in numele familiei Williams, decesul lui Sir Frank Williams, fondator…

- Selena Gomez ar avea o noua relație, iar partenerul acesteia ar fi nimeni altul decat Chris Evans, potrivit unor speculații lansate de fani dupa ce au observat un detaliu inedit pe rețelele sociale. Selena Gomez, in varsta de 29 de ani, a starnit controverse pe rețelele sociale, dupa ce in cadrul unui…

- Acțiunile unei companii canadiene de materiale industriale mai puțin cunoscute au crescut rapid, dupa ce fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg a anunțat schimbarea numelui companiei in Meta, potrivit Reuters și MarketWatch. Prețul acțiunilor Meta Materials Inc, o companie cu sediul in Halifax, Nova Scotia,…

- Milton Guirado Theodoro da Silva, tatal legendarului Ayrton Senna, a decedat, miercuri, in locuinta sa din Sao Paulo, informeaza mundodeportivo.es. Cunoscut ca "Miltao", el a fost casatorit cu Neyde Joanna Senna, mama lui Ayrton, cu care a mai avut doi copii, Viviane si Leonardo. A fost bunicul…

- Charlotte Johnson Wahl, mama premierului britanic Boris Johnson, a decedat la varsta de 79 de ani, a relatat cotidianul The Telegraph, transmite marti Reuters. Johnson Wahl, care era pictor profesionist, a murit luni la un spital din Londra, a scris publicatia, care citeaza o declaratie din partea familiei.…

- Bryan Dodien, junior al clubului Juventus, a decedat, sambata, la varsta de 17 ani, informeaza gazzetta.it. "Juventus se strange de durere cu familia lui Bryan Dodien", a scris gruparea torineza, pe Twitter. Dodien a fost diagnosticat cu cancer la varsta de 11 ani, dar in 2019 el a…