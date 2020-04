Frank-Walter Steinmeier: Solidaritatea la nivelul UE este o "datorie" pentru Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele german Frank-Walter Steinmeier a estimat sambata ca pandemia de COVID-19 nu este un razboi, ci ea constituie un ''test al umanitatii noastre'', transmit AFP si dpa.''Nu, aceasta pandemie nu este un razboi. Natiunile nu se opun altor natiuni si soldatii altor soldati. Este un test…

- Criza generata de pandemia de coronavirus constituie o provocare de proportii istorice pentru Europa, afirma cancelarul Germaniei, Angela Merkel, pledând pentru aprofundarea integrarii la nivelul Uniunii Europene, scrie Mediafax. Actuala criza reprezinta o provocare istorica pentru Uniunea…

- Europa a livrat echipamente medicale Iranului in cadrul mecanismului de tip barter INSTEX ce permite ocolirea sanctiunilor americane, mecanism folosit pentru prima data, a anuntat marti Ministerul Afacerilor Externe al Germaniei, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Franta, Germania si Regatul Unit…

- O descriere cu lumini și umbre a sistemului german de sanatate facuta de un medic roman care lucreaza destul de aproape de zona roșie.”Va minunați de rata mica a mortalitații COVID-19 aici”, spune un medic roman stabilit in Germania. Motivul? ”Pacienții sunt luați foarte in serios.”. Dar, in același…

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat miercuri seara ca organizarea de alegeri anticipate va depinde de criza din sanatate legata de coronavirus si de decizia Curtii Constitutionale in legatura cu ordonanta de urgenta referitoare la anticipate, relateaza Mediafax. „Anticipatele sunt o posibilitate,…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a cerut vineri organizarea „cât mai curând posibil” a unui summit privind situatia din Siria cu Germania, Rusia si Turcia pentru a opri luptele si a evita o criza umanitara, relateaza Agerpres citând AFP.„Trebuie sa avem…

- Presedintele PLUS, Dacian Ciolos, a transmis condoleante familiei cetateanului roman ucis, miercuri seara, in atacul armat din Hanau si a atras atentia asupra pericolului pe care il reprezinta manipularea, dezinformarea si radicalizarea. "Un tanar de 23 de ani din Giurgiu se numara printre victimele…

- Decizia lui Annegret Kramp-Karrenbauer de a demisiona din fruntea partidului german CDU dupa doar 14 luni a dat peste cap viața politica germana cum numai puține evenimente recente au mai facut-o. Ea spulbera atât ambițiile ei de a o înlocui pe Angela Merkel în poziția de cancelar…