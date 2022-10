Stiri pe aceeasi tema

- Invazia rusa in Ucraina a provocat o "ruptura epocala" in relatiile Germaniei cu Moscova si razboiul a spulberat visul fostului presedinte sovietic Mihail Gorbaciov privind construirea unei "case comune europene", a declarat vineri presedintele german Frank-Walter Steinmeier, relateaza Reuters. Fii…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat luni neutralitatea respectata de Israel de la invazia Rusiei in Ucraina, ceea ce a facut posibila, afirma el, o „alianta” intre Moscova si Teheran, cu inclusiv livrarea de drone iraniene pentru armata rusa.

- Generalul Serghei Surovikin, care a fost numit recent in funcția de comandant al operațiunilor militare ale Rusiei, a afirmat ca obiectivul strategic este ca “Ucraina sa devina independenta de Occident și de NATO și un stat prietenos cu Rusia”. Intr-un interviu acordat saptamana trecuta, Surovikin a…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat ca referendumurile ilegale pe care rușii le-au organizat in regiunile ocupate din Ucraina nu schimba cu nimic sprijinul Germaniei pentru Ucraina și ca rezultatele acestora nu vor fi acceptate, transmite Agerpres . „Nu vom accepta rezultatele acestor simulacre…

- Presedintele rus Vladimir Putin a amenintat miercuri ca va opri toate livrarile de gaz, petrol si carbune in cazul unei plafonari a preturilor, insistand totodata ca nu vrea sa foloseasca energia ca ”arma” impotriva Europei preocupate de spectrul penuriei de energie, relateaza AFP, informeaza AGERPRES…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat miercuri ca Moscova va continua actiunile militare in Ucraina pana la atingerea obiectivelor sale si a ironizat incercarile Occidentului de a izola Rusia prin sanctiuni.

- Fostul presedinte si premier rus Dmitri Medvedev, in prezent vicepresedinte al Consiliului de Securitate al Federatiei Ruse, a acuzat duminica Germania ca duce un ''razboi hibrid'' impotriva Rusiei, el justificand sistarea livrarilor de gaze rusesti catre Germania prin comportamentul ''inamical''…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si-a exprimat marti convingerea ca drapelul ucrainean va flutura din nou in toate zonele din Ucraina ocupate in prezent de Rusia, inclusiv in peninsula Crimeea, anexata de Moscova din 2014, potrivit EFE.