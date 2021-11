Stiri pe aceeasi tema

- Agentia Internationala pentru Energie (AIE) si-a revizuit in urcare, marti, estimarea medie a pretului titeiului Brent pentru 2022 la 79,40 dolari pe baril, dar a prognozat ca ritmul cresterii acestuia ar putea incetini, deoarece preturile care au atins luna trecuta un maxim al ultimilor trei ani…

- Moneda nationala s-a depreciat marti in raport cu euro, care a fost calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) la 4,9490 lei, in crestere cu 0,09 bani (0,02%) fata de cotatia precedenta, de 4,9481 lei, informeaza Agerpres. Pe de alta parte, leul a castigat teren in fata dolarului american,…

- Pretul carburantilor a explodat din Romania. Benzina a atins cel mai ridicat nivel din ultimii sapte ani, in timp ce pretul motorinei a ajuns la maximul ultimilor trei ani. Prețul benzinei in Romania a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 7 ani, dupa ce s-a aflat pe un trend ascendent de la inceputul…

- Parlamentul elvetian a acceptat joi sa deblocheze peste un miliard de euro pentru unii membri ai Uniunii Europene, un gest de detensionare dupa decizia Elvetiei de a întrerupe negocierile privind un acord institutional, scrie AFP, citat de Agerpres. Proiectul a fost aprobat cu o larga majoritate…

- Cursul valutar al zile de 7 septembrie a fost publicat de Banca Naționala a Romaniei. Potrivit cifrelor furnizate, euro a atins un nou record istoric in raport cu leul, pentru a doua zi consecutiv. Și valoarea altor monede internaționale a crescut fața de ziua anterioara.

- Moneda nationala a atins marti un nou maxim istoric in raport cu leul, in conditiile in care cursul calculat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) a fost de 4,9488 lei/euro, in crestere cu 0,13 bani (0,03%) fata de cotatia precedenta, de 4,9475 lei, care era și recordul precedent. Pe de alta parte, leul…

